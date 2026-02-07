Zugverbindung: Bahnverkehr wegen Kabelschäden beeinträchtigt

1 Höchstwahrscheinlich wegen Kabelschäden an einem Bahnübergang kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Sangerhausen zu Beeinträchtigungen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Wegen durchtrennter Kabel fallen zwischen Bretleben und Sangerhausen Zugverbindungen aus. Tatverdächtige hat die Bundespolizei schon gefunden, aber wann rollt der Bahnverkehr wieder?











Erfurt/Sangerhausen/Artern - Beschädigte Kabel an einem Bahnübergang haben zu Beeinträchtigungen im Regionalbahnverkehr zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) geführt. Auch am Samstagvormittag entfallen noch die Züge zwischen Bretleben (Thüringen) und Sangerhausen, wie aus einer Übersicht der Deutschen Bahn hervorgeht. Wann genau das Problem behoben sein werde, konnte eine Bahnsprecherin zunächst nicht sagen.

Grund für die Störung seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchtrennte Signalkabel in geöffneten Kabelschächten nahe Artern (Kyffhäuserkreis, Thüringen), wie die Bundespolizei mitteilte. Die Bahn hatte die Bundespolizei am frühen Freitagnachmittag wegen der beschädigten Kabel alarmiert.

Die Bundespolizei nahm in der Nähe des Tatorts drei dringend Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren werde nun wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung ermittelt.