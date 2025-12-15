Die Fantastischen Vier in Stuttgart: Thomas D vor der Weihnachtsshow: „Lasst uns die Fantas feiern, ehe sie fallen!“
„Keiner ist besser als der andere“, sagt Thomas D. Foto: Mumpi Künster

Thomas D freut sich auf die Fanta-4-Konzerte diese Woche in der Schleyerhalle. Solo tritt er im Januar zugunsten der Telefonseelsorge Stuttgart auf. Und er plant ein neues Album.

Thomas D setzt sich mit einem Benefiz-Auftritt für die Telefonseelsorge Ende Januar für alle ein, „die ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben“. Bei den Jahresabschluss-Konzerten der Fantastischen Vier Ende dieser Woche in der Schleyerhalle vermutet er ein bisschen Wehmut, nachdem die Band ihre Abschiedstournee angekündigt hat. Die bedeute aber nicht das Ende der Fantas, stellt der Rapper und Sänger klar.

