Zugunglück im Kreis Reutlingen: Mann will seinen Hund aus Gleisbett retten – beide sterben

Mann will seinen Hund aus Gleisbett retten – beide sterben

1 Für den Mann und seinen Hund kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein 43 Jahre alter Mann und sein Hund sind am Montagabend am Bahnhof in Wannweil (Kreis Reutlingen) von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Besonders tragisch: Der Mann wollte seinen Hund zuvor aus dem Gleisbereich retten. Dies meldet die Polizei.

Derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Hund des Mannes gegen 21.15 Uhr vom Bahnsteig ins Gleisbett gesprungen sein. Der 43-Jährige versuchte seinen Hund zu retten und stieg in den Gleisbereich. Dabei übersah er wohl einen Zug, der aus Richtung Reutlingen herangefahren kam. Sowohl der Mann als auch sein Hund wurden vom Zug erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Nach dem Unfall musste die Bahnstrecke bis etwa 23.15 Uhr gesperrt werden. Neben der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.