Zugunfall in Vaihingen an der Enz

1 Der 23-Jährige missachtete das Warnschild „Zug kommt – weg von der Bordsteinkante“. (Symbolbild) Foto: imago/Rech/imago stock&people

In Vaihingen an der Enz sitzt am Sonntag ein 23-jähriger Mann an der Bahnsteigkante als plötzlich ein Güterzug in den Bahnhof einfährt. Weil er Kopfhörer trägt, bemerkt der Mann den Zug nicht.















Ein 23 Jahre alter Mann ist am vergangenen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr am Bahnhof Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und dabei verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 23-Jährige an der Bahnsteigkante gesessen und seine Beine in den Gleiskörper hängen lassen haben. Dabei soll er Kopfhörer aufgehabt und Musik gehört haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den herannahenden Güterzug deshalb nicht bemerkte.

Der Zug erfasste den Mann, obwohl der Zugführer laut Polizeibericht eine Schnellbremsung einleitete. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überlebte der 23-Jährige und zog sich nach ersten Informationen lediglich Verletzungen an seinen Beinen zu. Lebensgefahr besteht demnach keine. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 23-jährigen Mann.