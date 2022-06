1 Zwischen Stuttgart und Wien sollen diese Doppelstock-Züge durch die Nacht fahren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Österreichischen Bundesbahnen beantragen eine neue Verbindung zwischen Wien und Stuttgart. Allerdings hat der neue Nachtzug nur Sitzplätze im Angebot.















In Stuttgart in einen Liege- oder Schlafwagen einsteigen, sich durch die Nacht schaukeln lassen und am nächsten Morgen entspannt und ausgeschlafen in Wien aus dem Zug steigen. Seit dem Ende der Schlafwagenzüge bei der Deutschen Bahn geht das nicht mehr. Zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember könnte die nächtliche Verbindung zwischen Neckar und Donau wieder aufleben – dann allerdings ohne Liege- oder Schlafwagen.