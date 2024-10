Bahnhof in Schwäbisch Gmünd: Einsatz am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd – Strecke zeitweise gesperrt

Einsatz am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd – Strecke zeitweise gesperrt

Bahnhof in Schwäbisch Gmünd

1 Der Mann wurde von einem einfahrenden Zug am Gmünder Bahnhof erfasst. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Walzberg

Wegen eines Einsatzes am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd musste die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Aalen am Sonntagabend für mehrere Stunden gesperrt werden.











Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahn in Schwäbisch Gmünd musste die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Aalen am Sonntagabend gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Bahngleise seit 19 Uhr auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Laut Angaben der Polizei war ein 35-jähriger von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/