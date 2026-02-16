Zug von Ulm nach Stuttgart: Duo beleidigt Reisende rassistisch und blockiert Durchgang – Zeugen gesucht

1 Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalexpress (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In einem Regionalexpress zwischen Ulm und Esslingen sollen zwei Unbekannte mehrere Fahrgäste rassistisch beleidigt und den Durchgang blockiert haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Freitagmittag haben Unbekannte in einem Regionalexpress zwischen Ulm und Esslingen mehrere Fahrgäste rassistisch beleidigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen nach derzeitigem Kenntnisstand beide bisher unbekannten Tatverdächtigen gegen 14.17 Uhr am Hauptbahnhof Ulm in den Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart ein. Nach dem Betreten des Zuges sollen der Mann und seine Begleiterin angefangen haben, andere Fahrgäste rassistisch zu beleidigen. Die beiden sollen auch weiteren Reisenden den Durchgang zwischen den Abteilen verwehrt haben.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Die beiden Tatverdächtigen verließen den Zug mutmaßlich am Bahnhof in Esslingen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Beleidigung.

Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/55049-1020 bei der Bundespolizei zu melden.