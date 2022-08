1 Der Tatort am Dienstag in der Danziger Straße in Ludwigsburg: Kriminaltechniker sichern Spuren, der Tatverdächtige flüchtet derweil Richtung Stuttgart. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Das Tötungsdelikt auf offener Straße in Ludwigsburg ist trauriger Höhepunkt einer Reihe von Angriffen gegen Zufallsopfer. Dabei steht auch die Einsatztaktik der Polizei auf dem Prüfstand.















Link kopiert

Sieben Stunden lang ist der Messermann zwischen Ludwigsburg und Stuttgart unterwegs gewesen. Der dunkelhäutige Mann mit blauem Rucksack hatte am Dienstagnachmittag in der belebten Danziger Straße in Ludwigsburg einen 78-jährigen Passanten mit mehreren Stichen in den Oberkörper getötet – vor den Augen von Zeugen, die das Geschehen mit mindestens einem Smartphone filmten. Nun stellen sich der Polizei viele Fragen. Auch zu ihrer Fahndung nach dem Täter.