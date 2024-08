Züge im Kreis Esslingen: Ersatzverkehr für die Teckbahn

1 Von 31. August bis 4. September sind die Fahrzeuge der Teckbahn nur eingeschränkt verfügbar. Foto: Ines Rudel

Wegen Reparaturen verkehren die Züge der Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen (Kreis Esslingen) in den kommenden Tagen nur eingeschränkt, es gibt laut S-Bahn Stuttgart weniger Sitzplätze. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.











Die Regionalzüge auf der Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen verkehren in den kommenden Tagen offenbar nur eingeschränkt. Wie die S-Bahn Stuttgart online und auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilt, gebe es von Samstag, 31. August, an eine eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit auf der Linie RB64. Kurzfristig seien Reparaturen an mehreren Fahrzeugen notwendig geworden.

Ersatzbusverkehr entlang der Linie 177

Deswegen verkehre die Teckbahn bis einschließlich Mittwoch, 4. September, mit einer geringeren Anzahl an Sitzplätzen. Die Deutsche Bahn setze zusätzlich Busse zwischen Kirchheim und Oberlenningen ein. Diese verkehrten entlang der Buslinie 177 und hielten an allen Busstationen. Fahrgästen müssen demnach längere Fahrtzeiten der Busse einplanen.