Züge aus Deutschland enden in Basel: Wegen Verspätungen: Schweizer Bahn kürzt deutsche EC-Verbindungen

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) verlieren die Geduld mit ihren notorisch verspäteten Nachbarn aus Deutschland. Für zwei Eurocity-Verbindungen der Deutschen Bahn in die Schweiz ist von Dienstag, 29. April, vorerst in Basel Schluss. Das ist der erste Bahnhof nach dem Grenzübertritt in Südbaden.

Betroffen von der Maßnahme ist der Eurocity 7 von Hamburg-Altona nach Interlaken Ost und der Eurocity 9 von Dortmund nach Zürich. „Aufgrund der großen Verspätungen“ sind beide Linien „ab dem 29. April 2025 fahrplanmäßig nur noch bis Basel SBB“ unterwegs, schreiben die SBB. Auf den restlichen Streckenabschnitten im Schweizer Netz seien Ersatzzüge im Einsatz. In die solle in Basel umgestiegen werden.

Reaktion auf große Verspätungen

„Diese Maßnahme wurde bei großen Verspätungen bereits in Vergangenheit umgesetzt“, heißt es in der Mitteilung der Schweizerischen Bundesbahnen. Im September 2023 hatten die eidgenössischen Eisenbahner drei ICE-Verbindungen, die sich partout nicht an den Fahrplan hielten, mit einem Bann belegt. Damals waren Züge zwischen Hamburg und Chur betroffen.