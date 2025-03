Knallgeräusche im Kreis Esslingen Eurofighter trainieren nahe Esslingen

Über Esslingen hat es am Mittwochnachmittag mehrfach gerummst. In den sozialen Medien wurde diskutiert, was die Knallgeräusche verursacht haben könnte. Die häufigste Vermutung: Überschallflüge von Kampfjets – und Überraschung: Es waren Kampfjets.