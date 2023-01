1 Der Skihang auf der Pfulb in Lenningen-Schopfloch ist auch bei Schlittenfahrern sehr beliebt. Foto: Ines Rudel

In den Gemeinden am Albtrauf kümmern sich Vereine um das örtliche Skivergnügen. Doch die milden Winter machen den Betrieb der Anlagen unwirtschaftlich. Beuren hat den mobilen Lift deshalb seit drei Jahren nicht mehr aufgebaut. Wie geht es weiter?















Link kopiert

Sehnlichst warten die Skiliftbetreiber auf mehr Schnee. Am vergangenen Wochenende hat es zwar in der Nacht auf Sonntag geschneit, doch es sind nur wenige Zentimeter der weißen Pracht liegen geblieben. Wenn es an diesem Wochenende mit Nachschub von oben klappen würde, wäre das ein Segen für Rodler, Skifahrer und die Liftbetreiber. Immerhin sind die meisten Lifte im Kreis Esslingen in diesem Winter erst einen Betriebstag lang gelaufen – keine einfache Lage, wie die privaten Betreiber berichten. Die Skitradition im Kreis Esslingen steht vor großen Herausforderungen, denn mit jedem schneearmen Winter rechnet sich der Betrieb der Lifte immer weniger. Vor allem in der tieferen Lagen unterhalb des Albtraufs zwischen Beuren und Kohlberg stehen die Vereine als Liftbetreiber vor der Frage, wie es weitergehen soll.