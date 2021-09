Drei Verletze nach Auffahrunfall in Esslingen

1 Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Esslingen - Drei Personen sind am Mittwochvormittag bei einem Auffahrunfall am Landolinsplatz in Esslingen leicht verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Ein 53-Jähriger bremste gegen 10.15 Uhr verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte eine 83 Jahre alter Autofahrerin, der hinter ihm fuhr, jedoch zu spät und fuhr auf den Wagen auf.

Im Wagen des 53-Jährigen saßen noch eine 47 Jahre alte Frau und eine 14-jährige Jugendliche – sie alle wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst wurde laut Polizei allerdings nicht benötigt.