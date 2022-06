18-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Esslingen

1 Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro, schätzt die Polizei. (Symbilbild) Foto: dpa

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in Esslingen zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm bremste und fuhr auf ihn auf. Eine Person wurde verletzt.















Bei einem Auffahrunfall in der Maillestraße in Esslingen hat sich am Montag gegen 15 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 18 Jahre alter mit seinem Wagen dort zu spät, dass ein vorausfahrender 47-Jähriger sein Auto verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf.

Der 47-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt, musste jedoch vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro, schätzt die Polizei.