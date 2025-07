Zu offensive Werbung: Stuttgarter Influencer „Immo Tommy“ verliert Prozess

1 Werben auf allen Kanälen gehört zum Geschäft von Influencern – so auch bei Tomislav Primorac. Foto: Imago/Hanno Bode

Der Stuttgarter Immobilien-Influencer Tomislav Primorac erreicht viele Menschen. Für seine Geschäfte wirbt er mit großen Worten. Zu groß, stellt das Landgericht nun fest.











Das Stuttgarter Landgericht ist ein Gebäude, das in der Online-Welt von sogenannten Immobilien-Influencern normalerweise keine Rolle spielt. Da geht es eigentlich um das richtige Vorgehen beim Kauf und Verkauf von Wohnungen. Und bisweilen auch um reale Geschäfte mit Häusern. So wie beim Stuttgarter Influencer Tomislav Primorac, der als „Immo Tommy“ zum Star der Szene geworden ist und nach eigenen Angaben mit seinen Videos und sonstigen Beiträgen in den sozialen Netzwerken mehrere Millionen Menschen erreicht.