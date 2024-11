Zu Joops 80. Geburtstag: Modedesigner Guido Maria Kretschmer bewundert Joop

1 Modedesigner Guido Maria Kretschmer zeigt sich beeindruckt von der Karriere seines Kollegen Wolfgang Joop, der am Montag 80 Jahre alt wird. (Archibild) Foto: Focke Strangmann/dpa

Sie sind schillernde Figuren der deutschen Modewelt: Wolfgang Joop wird 80 - sein Kollege Guido Maria Kretschmer äußert sich voller Bewunderung, ist aber nicht nur von der Mode beeindruckt.











Potsdam - Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) macht aus seiner Bewunderung für seinen Kollegen Wolfgang Joop kein Geheimnis. Dabei zeigt sich Kretschmer, der für die TV-Sendung "Shopping Queen" bekannt ist, aber nicht nur von Joops Modeschaffen beeindruckt: "Außerdem war er, glaube ich, der schönste junge Mann, den ich je gesehen habe."

Zum 80. Geburtstag Joops an diesem Montag sagte Kretschmer der dpa: "Zunächst einmal ist er ein toller Mann – interessant, gescheit, intelligent und sehr begabt." Joop sei auf der einen Seite sehr modern, habe aber auch ein bisschen was von gestern, "was ich auch sehr schön finde". Joop habe viele Generationen von Designern beeinflusst. "Er hat gezeigt, dass man mit Talent, Charme, gutem Aussehen und feinem Geschmack alles erreichen kann", so Kretschmer.

Der Modemacher, Zeichner und Buchautor Joop lebt in seiner Heimatstadt Potsdam. Seinen 80. Geburtstag will er im kleineren Kreis mit Familie und Freunden feiern, wie er erzählte.