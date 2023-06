1 Zebrastreifen dienen weder als Stadtverschönerung noch als Diskussionsgrundlage. Foto: Unsplash/Gunnar Madlung

Radfahrer und Autofahrer prügeln sich um die Hoheitsrechte im städtischen Raum. Fußgänger fühlen derweil die Stadt mit all ihren Feinheiten und Hindernissen. Unterwegs in der Stadt.















Link kopiert

Wenn am frühen Vormittag die Spritzennadeln oder die Scherben unter den Sohlen knirschen, wenn links und rechts am Weg gebrauchte Kondome, verknüllte Papiertücher und leere Verpackungen von Atemfrische-Bonbons herumliegen, lässt sich erahnen, was hier am Vorabend geleistet wurde.