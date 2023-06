10 Ausgerechnet in Zeiten, in denen alles gestreamt wird, alles überall digital verfügbar ist, egal ob Filme oder Musik, kommen zwei Herren daher und erfinden so etwas wie einen Tonträger. Besser gesagt: eine Figur, die Hörspiele abspielt. Foto: imago

In jedem zweiten Kinderzimmer in Deutschland stehen Hörspielfiguren auf bunten Boxen. Was kaum jemand weiß: Die Tonies werden in Schwäbisch Gmünd entwickelt. Ein Werkstattbesuch.















Eine Binsenweisheit besagt, dass alles im Leben eines Kindes einer Phase zuzuordnen ist: Es gibt die Zeiten, in denen Kinder Windeln tragen, in denen sie zahnen, in denen sie Brei essen, in denen sie trotzen, in denen sie in die Kita gehen. Und neuerdings gibt es auch die sogenannte Tonies-Phase.