1 Schauspielerin, Sängerin und Food-Aktivistin. Zooey Deschanel versucht’s ab und an trotzdem gerne mit etwas Langeweile. Foto: Promo/Chantal Anderson

Die US-Amerikanerin Zooey Deschanel verzauberte in der Serie „New Girl“ und nun wieder als Sängerin ihrer Band She & Him. Ein Gespräch über Musik, Vorbilder, ob sie das Gefühl von Langeweile kennt und warum sie jetzt auch noch Food-Aktivistin ist.















Es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass es schon 13 Jahre her sein soll, dass die Schauspielerin Zooey Deschanel in dem romantischen Independent-Film „(500) Days of Summer“ in der Hauptrolle entzückte. Spätestens mit der Rolle der verrückt-verspielten Jess in der Comedy-Serie „New Girl“ waren ihr dann alle verfallen. Außerdem singt sie ganz bezaubernd in der Band She & Him, mit der sie nun ein Brian-Wilson-Tribute-Album auf den Markt gebracht hat. Während des Videointerviews ist Zooey Deschanel zu Hause in Los Angeles.