Wie und vor allem wann geht es weiter mit „The Walking Dead“? Das fragen sich die Fans der beliebten Horror-Serie, die ungeduldig auf Folge 17 der Staffel 11 warten. Weil der Zombie-Schocker seine elfte Staffel in drei Teile aufgliedert, dauert es noch bis zum dritten Teil. Schon zwischen Teil 1 und Teil 2 brauchten „The Walking Dead“-Freunde rund fünf Monate Geduld, bis die Fortsetzung endlich auf Disney+ zu sehen war. Wann es genau mit dem dritten Teil und der Folge 17 weitergeht, ist noch unbekannt, dauert unter Umständen aber wiederum fünf Monate. Folge 16 mit dem deutschen Titel „Höhere Gewalt“ kam am 11. April heraus; dann müsste mit der Folge 17 im Herbst 2022 zu rechnen sein. Jahreszeitlich würde das zum Horror-Spaß passen: Da sind die Nächte wieder länger.

Kehrt Rick Grimes zurück?

Zeit genug also, um die Serien-Gerüchte-Küche am Kochen zu halten. Kehrt Serienurgestein Rick Grimes alias Andrew Lincoln im dritten Teil zurück? Mit ihm begann vor mehr als einem Jahrzehnt das „The Walking Dead“-Abenteuer; in der neunten Staffel opferte er sich, um für Freunde und Familie zu retten. Doch man sieht, wie er in einer der letzten Sequenzen der Folge in einem Hubschrauber abtransportiert wird. Raum für Spekulationen also: Laut einem Bericht von Moviepilot.de sollen Bilder von Darsteller Andrew Lincoln nahe des Drehorts aufgetaucht sein und auch Showrunnerin Angela Kang deutete an, es würde im Finale von „The Walking Dead“ einige Überraschungen geben.