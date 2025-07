Zollfahndung schlägt zu: Großrazzia in der Region Stuttgart

1 Beamte der Zollfahndung durchsuchten am Donnerstag Objekte in Bad Cannstatt und den Kreisen Esslingen und Rems-Murr. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photothek

Mehr als 100 Zollfahnder durchsuchen am Donnerstag mehrere Objekte in Bad Cannstatt und den Kreisen Esslingen sowie Rems-Murr. Was bislang bekannt ist.











Beamte der Zollfahndung Stuttgart durchsuchen am Donnerstagvormittag mehrere Objekte in Stuttgart-Bad Cannstatt und in den Kreisen Esslingen sowie Rems-Murr.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Zollfahndung auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden zu den Durchsuchungsmaßnahmen unter anderem in der Daimlerstraße in Bad Cannstatt sowie in den Kreisen Esslingen und Rems-Murr. Genauere Angaben zu den Einsatzorten in den beiden Kreisen machte der Sprecher nicht.

Der Einsatz, an dem mehr als Hundert Beamte der Zollfahndung beteiligt sind, dauert aktuell noch an (Stand: 10.30 Uhr). Hintergrund der Durchsuchungen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Herstellung und des illegalen Verkaufs von Tabakerzeugnissen.

Weitere Informationen zu etwaigen Festnahmen sowie zu aufgefundenen Beweismitteln gab der Sprecher ebenfalls nicht preis.