Zollernalbkreis: Leiche in Waldstück entdeckt - Todesursache geklärt

1 Nach dem Fund einer Leiche in Straßdorf (Zollernalbkreis) steht die Todesursache nun fest (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück in Straßdorf (Zollernalbkreis) steht die Todesursache fest. Die Hintergründe.











Link kopiert

Nach dem Fund einer Leiche am 21. Juli in Straßdorf (Zollernalbkreis) hat die Polizei am Donnerstag die Todesursache bekannt gegeben. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen sei die tot aufgefundene 30-jährige Frau an der Einnahme von Amphetaminen gestorben, teilte die Polizei mit.

Das Kriminalkommissariat Balingen hatte dazu eigens eine Ermittlungsgruppe mit zeitweise bis zu 20 Beamtinnen und Beamten eingerichtet. Die Ermittlungen ergaben laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau. Die zunächst auffällig erscheinenden Umstände ihres Auffindens können den Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit einem akuten, rauschbedingten Ausnahmezustand, in dem sich die 30-Jährige vor ihrem Tod befand, stehen. Einzelne Ermittlungen dauern noch an.

Die Frau war am 21. Juli in einem Waldstück bei Straßberg gefunden worden. Ein Spaziergänger hatte die Tote zufällig westlich der Sonnenhalde / Rieseweg, Gewann Hau, im Wald entdeckt und gegen 9.25 Uhr die Polizei alarmiert.