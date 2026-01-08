Großeinsatz in Albstadt: Wohngebäude stürzt nach Explosion ein – kein Kontakt zu Bewohnern

1 Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstagmorgen mit vielen Kräften vor Ort. Foto: dpa/Jannik Nölke

Nach einer Explosion in Albstadt ist ein Wohnhaus eingestürzt. In dem Haus ist eine Familie gemeldet. Was bislang bekannt ist.











Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt ist das Gebäude vollständig eingestürzt. Ob sich dabei Menschen in dem Haus befunden haben, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zu den Bewohnern habe es bisher keinen Kontakt gegeben.

Dem „Schwarzwälder Bote“ sagte ein Polizeisprecher, dass in dem betroffenen Haus eine Familie mit drei Personen gemeldet sei. Unklar sei bislang, ob die Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion im Haus waren.

Mehrere umliegende Häuser wurden den Angaben nach schwer beschädigt. Deren Bewohner mussten das Haus verlassen, von ihnen wurde demnach keiner verletzt. Am Einsturzort im Ortsteil Tailfingen seien mehr als 100 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ursache der Explosion ist derzeit unklar. Die Lage werde weiter abgeklärt, hieß es von der Polizei.