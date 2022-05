Bosch, Daimler, Trumpf & Co. In welchen Unternehmen es noch Ferienjobs gibt

Bosch, Mercedes, Daimler Truck, Trumpf, Stihl, Kärcher, Mahle oder ZF – all diese und andere Firmen in Baden-Württemberg planen auch in diesem Jahr wieder mit Aushilfskräften in der Urlaubszeit. Wir sagen, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und wer am besten zahlt.