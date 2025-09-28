Zoff in Nürtingen: Mann randaliert auf Polizeirevier

1 In ihrem eigenen Revier musste sich die Polizei gegen einen 44-jährigen Nürtinger zur Wehr setzen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Der renitente 44-Jährige hat in der Nürtinger Polizeiwache Beamte beleidigt und unerlaubt gefilmt. Was er eigentlich wollte, ist unbekannt.











Am Samstag gegen 10.20 Uhr ist es im Polizeirevier Nürtingen zu Randale gekommen. Nachdem ein 44 Jahre alter Nürtinger in den Eingangsbereich eingelassen worden war, schrie er den wachhabenden Beamten in einer ausländischen Sprache an. Da sich das Anliegen des Mannes nicht weiter klären ließ, wurde er gebeten, das Polizeirevier zu verlassen. Dem kam er nicht nach, sondern schlug mehrfach von innen gegen die Eingangstür. Zudem begann er, mit seinem Handy die Polizisten des Reviers unerlaubt zu filmen und zeigte den Beamten im Wachbereich beleidigend den Mittelfinger. Nach wiederholten Aufforderungen, das Revier zu verlassen, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er ebenfalls nicht nachkam. Als er mit körperlichem Zwang Richtung Ausgang verbracht werden sollte, sperrte er sich massiv, musste zu Boden gebracht und aus dem Revier getragen werden. Daraufhin entfernte er sich zu Fuß vom Tatort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.