Zoff in Deizisau: Brüderpaar greift zwei Polizisten an

Brüderpaar greift zwei Polizisten an

Zoff in Deizisau

1 In Deizsau wurde ein Streifenbeamter leicht verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Um einen Streit zu schlichten, ist die Polizei nach Deizisau ausgerückt. Die Streifenbeamten wurden allerdings von den Streithähnen attackiert.











Mit einem ausgesprochen renitenten Brüderpaar hatten es Beamte des Esslinger Polizeireviers in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Deizisau zu tun. Zwischen den beiden, laut der Polizei, stark alkoholisierten Brüdern im Alter von 19 und 22 Jahren war es gegen 22.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Freibades zunächst zu einer derart handfesten Auseinandersetzung gekommen, dass Zeugen die Ordnungskräfte alarmierten.

Nachdem die erste Streife vor Ort eingetroffen war, versuchten die beiden Beamten, die Streithähne voneinander zu trennen, woraufhin sich die Brüder wieder miteinander vertrugen und sich gegen die Polizisten solidarisierten. Es kam der Polizei zufolge zu verbalen Beleidigungen und körperlichen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Dabei erlitt einer der Polizisten leichte Verletzungen. Entsprechende Strafverfahren gegen das Brüderpaar wurden eingeleitet.