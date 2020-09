1 Wie OB Jürgen Zieger einen jungen Gemeinderat sieht: „Ein bisschen zu nass hinter den Ohren.“ Foto: Ines Rudel

Eine Entgleisung des Esslinger Oberbürgermeister in einer Ausschusssitzung bringt mehrere Stadträte auf die Palme. Der Auslöser ist eine verkorkste Baustelle in der Stadt.

Esslingen - Außergewöhnlich heftig hat Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) den CDU-Stadtrat Tim Hauser attackiert. Im Zusammenhang mit dem Spott, der zurzeit über die Rathausverwaltung wegen der Bauversäumnisse an der Pliensaubrücke ergeht, sagte Zieger: „Ich habe gelesen, wie despektierlich Sie sich über Ihre Verwaltung äußern.“ Dann holte er zum Schlag unter die Gürtellinie aus. Er frage sich, „ob ausgerechnet Sie, der politische Bruchpilot des Jahres, die geeignete Persönlichkeit sind, mir die Welt zu erklären. Dafür sind Sie ein bisschen zu nass hinter den Ohren.“

Nach der Äußerung herrschte für einen Moment tiefes Schweigen im Saal.

Hauser, CDU-Parteichef in Esslingen, ist 35 Jahre alt, kürzlich Vater geworden und arbeitet im Leitungsstab von Landesinnenminister Thomas Strobl. Der Angriff auf seine Person aufgrund des biologischen Merkmals „Jugend“ will er so nicht stehen lassen. „Ich erwarte keine Entschuldigung von Herrn Zieger, ich fordere ihn aber zu einem sachlichen und fairen Umgang auf, wie es der Position eines Oberbürgermeisters würdig wäre.“

Die Verbalattacke kam wie aus dem Nichts. Die Mitglieder des Mobilitätsausschusses diskutierten am Mittwochabend unter anderem die umstrittene Umweltspur auf der Kiesstraße, einer stark befahrenen Durchgangsstraße in der größten Stadt im Landkreis. Die Auffassungen dazu sind in der Stadtgesellschaft genauso wie im Gemeinderat geteilt. Hauser wollte wissen, wie sich der Sinneswandel der Verwaltung erklären lasse: Vor der Sommerpause habe sich die Verwaltung gegen das Projekt ausgesprochen, nun erachte sie es für sinnvoll. Hauser warnte, dass in der Sache der nächste Schildbürgerstreich auf die Stadt zukommen könnte.

Der „Schildbürgerstreich“ ist eine Anspielung auf die Bauversäumnisse an der Pliensaubrücke an. Die historische Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer wurde für viele Millionen Euro saniert. Als sie nahezu fertig war, musste sie auch gleich wieder für Fahrradfahrer gesperrt werden, weil angeblich die Brüstung zu niedrig sei, obwohl die Fahrradspur in der Mitte der Brücke verläuft, während die Fußgänger rechts und links laufen. Die Stadt bemühte sich, den Fehler kurzfristig zu korrigieren, indem sie hohe Bauzäune aufstellte und die Brücke wieder für Fahrräder freigab. Seitdem läuft das denkmalgeschützte und aufwändig sanierte Bauwerk mit den wenig ansehnlichen Baugittern als Lachnummer durch die deutsche Medienlandschaft.

Der „politische Bruchpilot des Jahres“ wiederum ist eine Spitze auf den verlorenen Kampf um die CDU-Bundestagskandidatur im Wahlkreis. Hier hatte sich der langjährige Bundestagsabgeordnete Markus Grübel gegen den jungen Herausforderer Hauser souverän durchgesetzt.