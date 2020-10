1 Hat kaum noch Unterstützung im Gemeinderat: OB Zieger. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Das Verhältnis zwischen dem Gros der Räte und dem Oberbürgermeister ist schwierig geworden. Die Gemeinderäte machen OB Ziemer schwere Vorwürfe. Er will jetzt das persönliche Gespräch mit ihnen suchen, heißt es im Rathaus.

Esslingen - Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger will keine Erklärung abgeben zu der harschen Kritik, die die Vorsitzenden von fünf Fraktionen im Gemeinderat in einem offenen Brief geäußert haben. Stattdessen will er das persönliche Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden suchen, wie am Donnerstag aus dem Rathaus zu vernehmen war.