Zoff im Leonhardsviertel: Uhu-Bar: „Fühlen uns wie die nervige Jugend in der Hausgemeinschaft“
1
In der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats Mitte kam es zu Beschwerden über den nächtlichen Andrang junger Menschen vor der Uhu-Bar. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Beschwerden im Bezirksbeirat und junge Leute, die ein Lokal belagern – was ist los im Leonhardsviertel? Wir haben nachgefragt und mit Betreibern und der Stadt gesprochen.

Im Leonhardsviertel gibt es zunehmend Diskussionen rund um die Uhu-Bar. Anlass sind Beschwerden über nächtliche Menschenansammlungen. Kritisiert werden Lärm, mitgebrachte Getränke sowie die Nutzung von Gehwegen und Fahrbahn. Der Konflikt ist Teil eines größeren Spannungsfeldes: Das Viertel soll laut Stadt stärker auf Wohnen, Gastronomie und Kultur ausgerichtet werden – weg von seiner bisherigen Prägung durch das Rotlichtmilieu. Unterschiedliche Interessen treffen hier auf engem Raum aufeinander.

