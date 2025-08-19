Zeugen in Nürtingen gesucht: Jugendliche geraten aneinander – Zeugen melden Schüsse

1 Die Polizei sucht Zeugen, nachdem bei der Auseinandersetzung offenbar drei Schüsse abgegeben worden sind. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei ermittelt, nachdem am Montag am ZOB in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar Schüsse gefallen sind. Über ein Dutzend Jugendliche sollen zuvor aneinandergeraten sein.











﻿ Am Montagabend sind am Zentralen Omnibusbahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar Schüsse gefallen. Mehrere Zeugen alarmierten gegen 22.10 Uhr die Polizei, weil sie eine Auseinandersetzung zwischen 15 bis 20 Jugendlichen am Treppenaufgang zur Oberboihinger Straße beobachteten.

Einer der Beteiligten hat dabei offenbar drei Schüsse abgegeben, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren alle Jugendlichen in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. In der Rümelinstraße entdeckten Beamte einen 17- und einen 18-Jährigen, die sich hinter einem Imbisswagen versteckt hielten. Beide gaben an, nach den Schüssen vom ZOB geflüchtet zu sein.

Die Polizei Nürtingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 022 / 92 24-0 zu melden. Die Polizei prüft zudem auch, ob der Vorfall mit der Serie von Schüssen in der Region zusammenhängen könnte.

Die Untersuchungen stünden aber noch ganz am Anfang und welchen Details die Ermittler als erstes nachgehen, könne noch nicht genannt werden, sagt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Zunächst solle geprüft werden, ob und inwiefern die beiden Jugendlichen zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten.