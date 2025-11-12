Pensionierte Polizistin nach Vorfall in S-Bahn: „Ich bin doch keine Heldin“

1 In einer S-Bahn fühlt sich eine junge Frau von zwei Männern bedrängt. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine Frau wird in der S-Bahn bedrängt. Eine Zeugin passt genau auf, was vor ihren Augen abläuft. Und hilft dem Opfer anschließend beim Gang zur Polizei.











„Was auf Tik-Tok steht, ist Quatsch. Ich bin keine Heldin.“ Die 64-Jährige aus Stuttgart wundert sich etwas darüber, wie ein Halbsatz aus einer Meldung der Bundespolizei ihr Tun aus ihrer Sicht überhöht. „Ich habe nur hingeschaut, wie sich die Lage entwickelt, und die Frau hinterher zur Anzeige ermutigt“, sagt sie über einen Zwischenfall in der S-Bahn. Warum sie das tat? Sie ist vom Fach. Die Zeugin ist pensionierte Kriminalpolizistin. „Ich weiß, dass eine Anzeige etwas bringt – schließlich gibt es die Überwachungskameras in der Bahn, mit deren Bildern man jemanden finden kann“, sagt die 64-Jährige.