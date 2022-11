1 In Stuttgart-Mitte sind zwei Frauen belästigt worden. Foto: imago/Lichtgut/imago stock&people

Es geschah in den frühen Morgenstunden – mitten in Stuttgart. Männer belästigen eine Frau. Beobachter wollen das nicht hinnehmen und schreiten ein.















Ein Fall von Zivilcourage in Stuttgart: Mutige Reisende haben in der City zwei von Fremden bedrängte Frauen geholfen. Zwei offensichtlich alkoholisierte Männer hatten die Opfer im Alter von 26 und 34 Jahren an Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte belästigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Offenbar gingen die Täter am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr mehrmals auf die Frauen zu und ließen nicht von ihnen ab.

Frauen bekommen Hilfe in der Not

Doch die bedrängten Frauen bekamen Hilfe in der Not: Zwei Reisenden bleibt das Geschehen nicht verborgen: Bisherigen Ermittlungen zufolge sprach einer der couragierten 35-Jährigen die Männer an und bat sie, von den Frauen abzulassen. Daraufhin soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge nahmen die Beschuldigten Glasflaschen zur Hand, ob diese zum Einsatz kamen, war zunächst unklar.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Ein weiterer Zeuge, welcher den Vorfall beobachtete, wählte den Notruf. Einsatzkräfte der Bundespolizei beruhigten die Situation und nahmen die Täter fest. Die Ermittlungen wegen der im Raume stehenden gefährlichen Körperverletzung dauern an.