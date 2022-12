Streit in Esslingen Abzocke oder Klimaschutz – was bringen die höheren Parkgebühren?

Parken kostet in der Esslinger City künftig drei Euro pro Stunde. Geht es nur um Einnahmen für die Stadt oder wirklich um den Schutz von Anwohnern und Klima? Was Autofahrer und Handel sagen – und wie viel andere Städte in der Region fürs Parken verlangen.