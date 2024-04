Zirkus versus Naturschutz: Drama im Körschtal: Ratlose Artisten unter der Zirkuskuppel

1 Was nun, Transformer? Die Transformation in ein reguläres Gastspiel bleibt dem Circus Weisheit im Körschtal versagt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Drama um den Circus Weisheit im Körschtal bei Denkendorf geht weiter – mit ungewissem Ausgang. Das Landratsamt will, dass die Zirkusleute aus dem Natur-Biotop verschwinden. Aber wohin? Die Artisten sind verzweifelt.











Das Freie, Schwebende, Schwerelose – ein alter Traum, Erinnerung an traumwandlerische Anmut ohne Furcht und Erdenlast. Der Zirkus hält sie wach, die schöne Illusion der von Schwerkraft befreiten Menschen und Objekte. Die Artisten vom Circus Weisheit sind indes, noch bevor sie sich in die Lüfte schwingen konnten, derb auf dem Wiesenboden naturschutzrechtlicher Körschtal-Tatsachen gelandet. Sie machen Gastspiel-Station auf einer Fläche „innerhalb des Biotops ,Naßwiesen’“ und „unmittelbar angrenzend an das flächenhafte Naturdenkmal ,Feuchtgebiet am Rand des Talhau’“, sagt das Landratsamt. Der Zirkus hätte dort längst verschwinden müssen, sagt das Landratsamt und hat seine Gründe: Entweder man schützt die Natur oder nicht. Wenn man sie schützt, darf es keine Präzedenzeffekte geben. Sonst folgt dem Zirkus die Biotop-Party, der Biotop-Party der Rave im Feuchtgebiet und so weiter.