Zirkus-Drama im Körschtal: Zirkus Weisheit ist nach Horb weitergereist

1 Der Zirkus hat seine Spuren hinterlassen auf der unter Naturschutz stehenden Wiese im Körschtal. Foto: Horst /udel

Nach Querelen mit dem Esslinger Landratsamt als Naturschutzbehörde verlässt der Familienbetrieb das Körschtal bei Denkendorf mit hohen Verlusten. Schäden sind auch auf der unter Naturschutz stehenden Wiese entstanden.











Der Zirkus Weisheit hat am Montag seine Zelte auf einer naturgeschützten Wiese im Körschtal zwischen Denkendorf und Deizisau abgebrochen. Was vor drei Wochen als Gastspiel beginnen sollte, geriet von Anfang an in Konflikt mit den vom Landratsamt eingeforderten Schutzbestimmungen und endet mit hohen Verlusten für den Zirkus. Die Behörde hatte von ihm das sofortige Verlassen des Geländes verlangt, ein Ausweichquartier in Denkendorf lehnte der Zirkus wegen der Bodenbeschaffenheit ab.