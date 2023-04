1 Laut Polizei sind die böllerartigen Sprengkörper im Kreis Reutlingen gezündet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Marius Schwarz/IMAGO/Marius Schwarz

Unbekannte Täter haben böllerartige Sprengkörper an einem Zigarettenautomaten und wenig später an Autos gezündet. Die Polizei sucht Zeugen.















Am späten Samstagabend haben Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) sowie an zwei Autos in der Stadt Reutlingen Sprengkörper gezündet. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag sei der Automat durch die Explosion am späten Samstagabend teilweise beschädigt worden, an den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 4500 Euro.

Die unbekannten Täter zündeten zunächst einen böllerartigen Sprengkörper an dem Zigarettenautomaten. Rund eineinhalb Stunden später wurden im etwa sechs Kilometer entfernten Reutlingen ebenfalls zwei Autos durch Explosionen beschädigt.

Laut Polizei sind hier möglicherweise dieselben Täter am Werk gewesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zu den Tätern geben können.