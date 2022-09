1 Um Plätze für die Kinderbetreuung zu schaffen, gibt es im Alfred-Delp-Weg einen Interimskindergarten in Containern. Foto: Ines Rudel

Wegen des Investitionsprogramm muss die Gemeinde Neuhausen hohe Schulden aufnehmen. Die Suche nach Sparpotenzialen steht für die Fraktionen im Fokus.















Die geplanten Investitionen von 18,5 Millionen Euro im kommenden Haushaltsjahr stellt die Gemeinde Neuhausen vor Herausforderungen. Die Energiekrise und steigende Kosten bereiten den Kommunalpolitikern Sorge. So nahm die Suche nach Sparpotenzialen in den Zielreden der Fraktionsvorsitzenden zum Haushaltsplan viel Raum ein. In Zeiten, in denen überall drastische Einschnitte anstehen, stand auch die Forderung nach einem guten Dialog mit den Bürgern im Vordergrund. Da sehen einige Gemeinderäte Defizite.