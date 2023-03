1 Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Täter. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntagabend haben mehrere Unbekannte in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei 18-Jährige zunächst verfolgt und schließlich unvermittelt angegriffen. Mehrere Zeugen schlugen die Angreifer in die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.















Am Sonntagabend hat eine Personengruppe auf dem Ziegelwasen in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 18-Jährigen und seine gleichaltrige Begleitung angegriffen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, verfolgte die Gruppe, die aus fünf oder sechs männlichen Personen bestehen soll, den beiden bereits auf dem Fußweg vom Bahnhof zum Ziegelwasen. Auf dem Rummelplatz griffen die Angreifer den 18-Jährigen gegen 20.30 Uhr unvermittelt an. Auch nachdem er zu Boden ging, sollen die Täter weiter auf in eingeschlagen und ihn getreten haben. Als die 18-Jährige Begleiterin versuchte, die Täter wegzustoßen, bekam sie ebenfalls einen Faustschlag ab. Die Angreifer flüchteten, als mehrere Zeugen hinzukamen. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten vor Ort. Die Polizei ermittelt gegen die noch Unbekannten Personen wegen gefährlicher Körperverletzung.