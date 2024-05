Ziegelhütte Ochsenwang feiert Einweihung: Wie aus einem Unglück ein Glücksfall wurde

1 Der alte Schafstall wurde wieder aufgebaut und ist jetzt ein Schmuckstück. Foto: Horst Rudel

Sieben Jahre nach dem verheerenden Brand ist der Alte Schafstall am Randecker Maar wird der Neubau eingeweiht. Was das Projekt der Ziegelhütte Ochsenwang (Kreis Esslingen) so besonders macht.











Wer das schmucke Gebäude am Randecker Maar sieht, wird kaum glauben, dass dies noch vor kurzem eine Ruine war: In der Nacht zum 8. November 2017 brannte der Jahrhunderte alte, denkmalgeschützte Schafstall aus ungeklärten Gründen bis auf die Grundmauern nieder. Doch alles habe sich zum Guten gefügt, blickt Hendrik van Woudenberg, der Geschäftsführer der Jugendhilfe Ziegelhütte Ochsenwang, stolz auf einen „langen Weg mit Höhen und Tiefen“ zurück. An diesem Samstag wird der neue alte Schafstall feierlich eingeweiht. Gut 2,2 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.