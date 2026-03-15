Zeugin gibt entscheidenden Hinweis: Einbrecherin in Esslingen festgenommen – Frau kommt in die Psychiatrie

1 In Esslingen nimmt die Polizei eine Einbrecherin fest. Foto: picture alliance/dpa

In Esslingen nahm die Polizei eine 39-Jährige fest, die in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen war. Die Frau machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck.











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Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Esslingen eine 39 Jahre alte Einbrecherin vorläufig festgenommen.

Die Anruferin hatte gegen 0.30 Uhr beobachtet, wie sich die Frau an einem leerstehenden Wohngebäude in der Gollenstraße zu schaffen machte, heißt es in einem Pressebericht der Polizei. Nachdem die 39-Jährige ein Fenster eingeschlagen hatte, gelangte sie in das Innere des Gebäudes.

Beamte mit Polizeihunden durchkämmen das Gebäude

Nach Angaben der Polizei fuhren daraufhin mehrere Streifen zu der Örtlichkeit. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes, an der auch Kräfte der Polizeihundeführerstaffel beteiligt waren, trafen die Beamten die Frau im Inneren an und nahmen sie vorläufig fest.

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde die Frau im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.