1 Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Rotebühlplatz in Stuttgart entblößt haben soll (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Mitten in Stuttgart entblößt sich ein Mann und belästigt eine Frau sexuell. Die Polizei in Stuttgart sucht den Täter vom Rotebühlplatz und bittet Zeugen um Hinweise.















Link kopiert

Ein Unbekannter soll eine Frau in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige habe sich vor einer 23-Jährigen am Rotebühlplatz entblößt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau habe den Unbekannten am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in der Stadt bemerkt – und dann gesehen, „wie er an seinem Glied manipulierte und sie dabei anstarrte“.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Anschließend flüchtete der Täter den Beamten zufolge in unbekannte Richtung. Polizisten fahndeten nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, rund 35 Jahre alt, blonde kurze Haare. Er habe ein helles T-Shirt mit Muster getragen und sei mit einem dunkelblauen Fahrrad mit weißer Aufschrift unterwegs gewesen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 bei der Polizei melden.