Zeugensuche in Reutlingen: Schwarz gekleideter Mann bindet scheinbar Jungen fest

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Mann soll einen Achtjährigen in Reutlingen mit einem Springseil an einen Zaun in der Nähe einer Grundschule angebunden haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Ein schwarzmaskierter Mann soll am Mittwochnachmittag einen Achtjährigen in der Nähe einer Grundschule in Reutlingen an einem Zaun festgebunden haben. Der Vorfall ereignete sich offenbar gegen 14.30 Uhr an einer Grundschule in der Mönchstraße im Stadtbezirk Mittelstadt, wie die Polizei mitteilte. Auf einem an den Schulhof angrenzenden Nebenplatz habe zu diesem Zeitpunkt der Achtjährig gespielt. Den Angaben des Kindes soll laut Polizei ein großer, schwarz gekleideter, maskierter Mann hinzugekommen sein. Der Unbekannte habe den Jungen scheinbar wenige Meter zu einem Holzzaun gezogen und mit einem Sprungseil der Schule dort angebunden.

Wortlos soll sich der Mann dann in Richtung Silvanerstraße entfernt haben, heißt es weiter von Seiten der Polizei. Ein Mädchen, das zusammen mit weiteren Schulkindern auf dem angrenzenden Schulhof gespielt hatte, habe den leicht angebundenen Achtjährigen auf dem Boden sitzend vorgefunden. Sie habe ihn losgebunden und ihn zu einer Lehrerin gebracht. Der Junge wurde den Angaben der Polizei zufolge nicht verletzt und hatte nicht um Hilfe gerufen.

Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar. Die Polizei leitete demnach unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein, fand die verdächtige Person jedoch nicht. Die spielenden Schulkinder hätten keinen schwarz gekleideten Mann wahrgenommen. Auch eine Nachbarschaftsbefragung habe keine Hinweise ergeben. Zeugen, die den Jungen auf dem Nebenplatz gesehen haben oder Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/96110 zu melden.