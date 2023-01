Zeugensuche in Nürtingen

1 Nach einem Unfall mit Fahrerflucht i Nürtingen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nach einem Unfall auf der Stuttgarter Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach einem weißen VW Golf 8, dessen Fahrer verantwortlich sein soll.















Link kopiert

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter in Nürtingen offenbar einen Unfall verursacht und ist dann vom Ort des Geschehens geflohen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger gegen 02.45 Uhr am Freitag auf der B 313 / Stuttgarter Straße in Richtung Oberensingen unterwegs. Währenddessen fuhr der bislang noch unbekannte Fahrer eines weißen Autos von der Stadtbrücke kommend auf dieselbe Straße und nutzte zunächst die rechte Spur. Als beide Fahrzeuge am Hallenbad auf gleicher Höhe fuhren, wechselte der weiße Wagen plötzlich auf den linken Streifen und drückte das Auto des 18-Jährigen dadurch über den begrünten Mittelstreifen. Auf der Gegenspur kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der Fahrer des weißen Pkw, bei dem es sich der Polizei zufolge wahrscheinlich um einen VW Golf 8 gehandelt hat, fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 070 22 / 92 240 um Hinweise.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 10 000 Euro.