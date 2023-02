1 Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht einen unbekannten Fahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein Unbekannter ist am Sonntagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer roten Ampel in ein wartendes Auto gekracht. Danach flüchtete er zu Fuß, den Unfallwagen hatte er offenbar er kurz vorher gekauft.















Link kopiert

Auf der B313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) krachte am Sonntag ein Wagen mit unbekanntem Fahrer von hinten in ein an einer Ampel wartendes Auto. Im danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Gegen 19.30 Uhr fuhr der Nissan Qashqai nahezu ungebremst auf einen Hyundai auf, der wegen einer roten Ampel an der Kreuzung B313 mit der Oberensinger Straße angehalten hatte. Durch die Wucht wurde der Hyundai über die Fahrbahn und nach links vorne auf die Abbiegespur geschoben, bevor er liegen blieb. Der 42-Jährige Fahrer des gerammten Wagens musste verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zuvor hatte er noch die Polizei alarmiert, während der unbekannte Unfallverursacher zu Fuß vom Ort des Geschehens geflohen war.

Der bisherige Halter des Nissans hatte den späteren Unfallwagen offenbar erst Stunden vorher privat verkauft. Die Ermittlungen der Polizei zum Käufer, der auch als mutmaßlicher Unfallverursacher gilt, dauern noch an. Die Polizei bittet diesbezüglich unter Telefon 070 22 / 022 40 um Zeugenhinweise. Den an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 30 000 Euro.