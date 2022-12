Zeugensuche in Nellingen

1 Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Foto: dpa/Silas Stein

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 17.30 werden in Nellingen (Kreis Esslingen) mehrere Autos mutwillig beschädigt – die Polizei sucht Zeugen.















Im Schulgässle und in der Eugen-Schumacher-Straße in Nellingen sind am Samstagnachmittag laut Polizeiangaben mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 17.30 wurden, wie bislang bekannt, an fünf Pkw der Lack zerkratzt. Die Höhe des angerichteten Schadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/70 91 3 zu melden.