Zusammenstoß an der Ampelanlage

Zeugenaufruf zu Unfall in Plochingen

Zwei Autofahrerinnen sind am Samstag kurz nach 23 Uhr bei einem Unfall am Plochinger Dreieck leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine Beifahrerin ist bei einem Unfall am Plochinger Dreieck am Samstag kurz nach 23 Uhr leicht verletzt worden. Die 20-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 fuhr mit ihrem Auto bergwärts auf der Ausfahrtrampe von der Bundesstraße 10 in Richtung der Einmündung der Landesstraße 1201. Die 43-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo fuhr auf der L 1201 aus Richtung Hochdorf/Reichenbach kommend nach Plochingen.

Beide fuhren in die Einmündung. Da stießen ihre Fahrzeuge zusammen. Weil die Polizei bisher nicht geklärt hat, wie die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalles war, sucht der Verkehrsdienst in Esslingen Zeugen. Auch ist offen, welche der beiden Fahrerinnen Rot- und welche Grünlicht hatte. Besonders der Fahrer eines unbekannten Wagens, der unmittelbar vor dem Peugeot in die Einmündung einfuhr, wird gebeten sich zu melden.

Zeugenhinweise: Verkehrsdienst in Esslingen, Telefon 07 11/39 90-420.