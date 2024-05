Zeugenaufruf zu Unfall in Filderstadt: Zeugenaufruf: Senior nach Unfall gestürzt

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Plattenhardt. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 80-jähriger ist am Dienstag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schulstraße in Filderstadt-Plattenhardt gestürzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schulstraße in Plattenhardt ereignet hat, sucht das Polizeirevier Flughafen. Ein 80-Jähriger war gegen 10.25 Uhr mit seiner Tasche zu Fuß unterwegs. Wegen einparkender Fahrzeuge soll er sich erschrocken und an einem wartenden Auto abgestützt haben, teilt die Polizei mit. Dann stürzte er aus ungeklärter Ursache so unglücklich, dass er ins Krankenhaus kam.

Zeugenhinweise an das Polizeirevier Flughafen, Telefon 07 11 / 7 87 80-0