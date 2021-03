1 Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag vier Fahrzeuge in Kirchheim (Kreis Esslingen) zerkratzt. Die Autos waren in der Zeppelinstraße geparkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim unter Teck - Vier Autos wurden am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr in Kirchheim von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, zerkratzte der Täter die am Straßenrand an der Zeppelinstraße geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.500 Euro, teilt die Polizei mit.

Da es in letzter Zeit zu mehreren solcher Straftaten in diesem Bereich kam, hofft das Polizeirevier Kirchheim dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.