Bei einem Unfall auf der Sirnauer Brücke in Esslingen stürzte eine 18-Jährige von ihrem Moped. Die Polizei sucht Zeugen. Am Mittwochnachmittag hat sich laut Polizei auf der Sirnauer Brücke in Esslingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Moped-Fahrerin stürzte. Die 18-Jährige ist um 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Geradeausspur gefahren, als ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer von der Abbiegespur auf die Geradeausspur wechselte ohne dabei auf die 18-jährige Fahrerin zu achten. Die junge Frau stürzte von ihrem Fahrzeug und hat laut Polizei keine größeren Blessuren erlitten. Die Polizei sucht nach Zeugen unter der Telefonnummer 0711/3990420.