1 Der Polizeiposten Plochingen bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto). Foto: IMAGO//Christoph Hardt

Am Busbahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) hat ein unbekannter Exhibitionist eine 31-Jährige Frau belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Am frühen Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr hat ein noch unbekannter Mann eine 31-Jährige belästigt, indem er sein Geschlechtsteil entblößte.

Wie die Polizei berichtet, soll der Exhibitionist die Frau am Plochinger Busbahnhof (Kreis Esslingen) zunächst angesprochen haben, bevor er seinen Penis entblößte und daran herum hantierte. Danach soll der Mann in Richtung der Bahngleise geflüchtet sein. Die Frau zeigte den Vorfall am Sonntagabend bei der Polizei an. Der Unbekannte wird als schlank, und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Zudem hat er nach Polizeiangaben eine dunkle Hautfarbe und trug am Morgen einen grauen Jogginganzug und eine weiße Daunenjacke, sowie weiße Turnschuhe. Der Polizeiposten Plochingen bittet unter Telefon 071 53 / 30 70 um Zeugenhinweise.